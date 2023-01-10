. Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь
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Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь

Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь

Поколение, которое застало советские времена, помнит известную целительницу и астролога Джуну. В то время экстрасенсорные способности были диковинкой, а количество людей, обладающих магическим даром, было очень ограничено. Первые лица государства и звезды эстрады частенько прибегали к их услугам. Наработки Джуны Давиташвили могут пригодиться и сейчас. Так, исследуя ее записи, удалось найти указание для 3 знаков зодиака, которым экстрасенс предсказывала долгую и счастливую жизнь.

Каким знакам зодиака Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Счастье Близнецов в их легком характере, умении без труда находить общий язык с разными людьми. Они не любят конфликты, чем изрядно облегчают себе жизнь, при этом ими достаточно сложно манипулировать. Оптимизм — тайное оружие этого знака, что помогает устроить и личную жизнь, и наладить деловую сферу. Люди тянутся к Близнецам, заряжаясь их жизненной энергией, которая бьет через край.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — крайне целеустремленный знак. «Вижу цель — не вижу препятствий» — это как раз о них. Львы не размениваются на мелкие достижения, не оборачиваются назад, чтобы погрустить о былом. Это сохраняет их нервы и здоровье, что по позволяет жить не только дольше, но и лучше. Благодаря природному умению ценить свои усилия, эти люди не изнуряют себя, не делают больше, чем требуется. Львы действительно относятся к собственной персоне с уважением и любовью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Еще один знак, который может прожить долгую и счастливую жизнь — это Водолей. Люди, которые родились под этим созвездием, оригинальны, имеют нестандартное мышление, потому находят решение даже тех запутанных задач, которые другим не по плечу. Водолеи не искушаются следовать чьему-то совету, всегда выбирая свой путь. Интуиция подсказывает им то направление, которое сделает их жизнь полноценной и радостной.

# Общество
По материалам: rsute

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