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У Максима Галкина хотят отобрать награды

У Максима Галкина хотят отобрать награды
Артист Максим Галкин может быть лишен наград. У юмориста хотят забрать медали «За веру и добро» и орден Почета Кузбасса. Признанный в России иноагентом Максим Галкин рискует потерять государственные награды, на которые работал много лет. Юморист позволяет себе нелицеприятно высказываться в адрес своих соотечественников, народ ему это простить не может. Артист также сбежал из своей страны в самое тяжелое время.
Губернатор Кемеровской области уже поддержал инициативу Совета ветеранов Кузбасса о лишении наград, врученных Галкину* властями региона в 2004-м и 2013 году. Речь идет о медали «За веру и добро» и ордене Почета Кузбасса. Максим, напомним, на концерте в Латвии заявил, что не одобрял получение наград в России, поэтому терять ему особо нечего. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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