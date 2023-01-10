. Утренние привычки, которые помогут зарядиться энергией на весь день

Утренние привычки формируют наш день. Если вы будете удалять вредные привычки и формировать правильные, то сможете делать каждое утро благоприятным, ровно как и весь день.

Старайтесь начинать каждое утро с любовью к миру. Любовь, доброта и позитив — это то, что может сделать весь ваш день продуктивнее, ведь мы всегда получаем то, что отдаем.

Занимайтесь приятными делами

Для этого вам нужно просто вставать чуть раньше. Например, вам нужно быть на работе в 8:00. Вы встаете в 7:00, чтобы собраться поесть или даже без приема пищи сразу бежать на работу. Вместе этого постарайтесь начать ложиться спать чуть раньше, чтобы вставать, к примеру в 6 утра. Так у вас будет время на приятные дела. Самое главное, что вы не будете нервничать и торопиться. Вы сможете спокойно собираться на работу, получая удовольствие от первых мгновений дня. Это существенно улучшит ваше настроение.

Пейте воду

Во-первых, это советуют делать ученые. Это крайне важно, ведь за ночь организм теряет определенное количество жидкости, так что его важно восполнить. Утренний стакан воды запускает метаболизм и помогает телу проснуться.

Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что вода обладает живительной силой и пробуждает нашу энергетику. Пейте чистую воду по утрам, чтобы открывать свои чакры и привлекать больше удачи.

Делайте растяжку и зарядку

После сна наше тело продолжает оставаться в «сонном» состоянии. Растяжка, йога и легкие физические упражнения помогут окончательно проснуться. Это очень благотворно влияет на настроение, дарит заряд энергии. Главное тут — не переутомляться и не слишком сильно усердствовать. Упражнения должны приносить вам удовольствие. Делать их лучше неторопливо, поэтому вставайте чуть раньше.

Принимайте душ

Не обязательно делать его контрастным. Если вам не хочется стоять под холодной водой, сделайте ее теплой. Это пробудит в вас силы и поможет начать день правильно. Особенно хорошо принимать душ после упражнений. Как только вы сделаете это своей привычкой, это позволит вам лучше чувствовать себя физически и психически.

Ведите дневник

Это очень полезная привычка. Занимайтесь заполнением дневника перед сном и с утра. Согласно наблюдениям и исследованиям ученых, это имеет очень важный эффект, ведь вы словно рассказываете кому-то о своих планах и переживаниях. Начиная день с рассказа о том, чего вы ждете от него, будет отличным прологом к благоприятным изменениям.

Медитируйте

Медитации по утрам имеют очень важное значение, особенно для тех, кто много переживает. Медитируя, человек может настроиться на рабочий лад, наполниться уверенностью и избавиться от страхов. Совместно с медитациями пользуйтесь почаще аффирмациями, говоря себе нечто приятное и подбадривая себя.

Планирование

Просто спланируйте все свои дела. Составьте список того, что вам необходимо сделать. Это поможет вам держать свою жизнь под контролем и ощущать, что именно вы являетесь главной фигурой в своей собственной жизни.