. В 2022 году более 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку от государства

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку получили свыше 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

В настоящее время в 84 регионах России работают 443 центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес", которые реализуют различные программы для бизнеса.

«В 2022 году в Центрах "Мой бизнес" получили поддержку более 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых. В том числе — свыше 260 тысяч начинающих предпринимателей и физических лиц, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, более 45 тысяч самозанятых. Более 60 тысяч предпринимателей получили комплексные услуги. Свыше 3,3 тыс. МСП получили помощь в подтверждении или получении статуса "социального предприятия". Всё это говорит о высокой востребованности мер государственной поддержки бизнеса», - рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Например, ростовская сыроварня получила льготное финансирование на закупку сырья для производства, а 13 ремесленников с помощью поддержки презентовали свои работы в Москве на XXXII выставке народных художественных промыслов "Ладья. Зимняя сказка".

Получить поддержку как образовательную, так и финансовую в центрах могут все, в том числе самозанятые. Главная цель центров "Мой бизнес" - помогать предпринимателям в решении самых разных задач. На портале "Мой бизнес" предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки, например, о помощи инвестиционным проектам в сфере промышленности, моратории на возбуждение дел о банкротстве, упрощении процедуры урегулирования задолженностей.