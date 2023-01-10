. В Ангарске осудили троих мужчин, укравших груз из вагонов на полмиллиона рублей

Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Их признали виновными в краже в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 2021 году мужчины незаконно проникли на территорию базы отстоя грузовых вагонов станции Мегет ВСЖД и украли медные провода, общей стоимостью 360 тысяч рублей. Также из восьми вагонов они похитили имущества индивидуальных предпринимателей на сумму более 140 тысяч рублей. Преступление пресекли в ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции Иркутск-пассажирский сотрудники линейного отдела Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД России.

Злоумышленников суд признал виновными в совершенных преступлениях. Одному из них назначили пять лет колонии общего режима, а двум другим, с учетом смягчающих вину обстоятельств, — два года шесть месяцев и год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три и два года соответственно.