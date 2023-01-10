. В Ангарске сотрудники полиции после погони задержали мужчину без прав за рулем Toyota Wish
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В Ангарске сотрудники полиции после погони задержали мужчину без прав за рулем Toyota Wish

В Ангарске сотрудники полиции после погони задержали мужчину без прав за рулем Toyota Wish

Ангарские полицейские во время патрулирования улиц города заметили машину Toyota Wish, водитель которой при виде их увеличил скорость. Сотрудники полиции с помощью громкоговорителя требовали остановить машину, однако мужчина продолжал ехать, нарушая правила движения и создавая аварийные ситуации на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Машину удалось остановить в одном из микрорайонов Ангарска. Водителем Toyota Wish оказался 41-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Выяснили, что в 2020 году он уже получил штраф в размере 30 тысяч за управление автомобилем в нетрезвом виде, тогда же его лишили водительских прав на 1,5 года. В 2021 году его повторно остановили в нетрезвом состоянии за рулем машины и привлекли уже к уголовной ответственности. В этот раз мужчина отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования. Инспекторы составили в отношении него ряд административных протоколов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».


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По материалам: irk

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