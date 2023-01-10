. В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о признании стажа таможенной службы
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В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о признании стажа таможенной службы

В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о признании стажа таможенной службы

В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах. Документ, разработанный правительством, опубликован в электронной базе палаты.

Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Сухуме 18 февраля 2021 года и в Москве 5 апреля 2021 года. Документ устанавливает взаимное признание  стажа службы сотрудников таможенных органов для выплаты надбавок за стаж службы.

Из пояснительной записки следует, что соглашение защищает россиян, проходящих службу в таможенных органах, имеющих стаж, приобретенный ими в связи со служебной деятельностью в таможенных органах Абхазии. Соглашение позволит учитывать такой стаж службы для выплаты надбавки к окладу.

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По материалам: pnp.ru

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