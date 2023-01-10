. В Иркутске 61-летний мужчина перевел мошенникам 13 миллионов рублей

В Иркутске в отдел полиции обратился 61-летний местный житель. Он сообщил, что в течение месяца перевел мошенникам более 13 миллионов рублей. Три миллиона мужчина отдал из личных сбережений, остальные 10 миллионов взял в кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские выяснили, что первый звонок от мошенников поступил мужчине месяц назад. Неизвестная женщина представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что якобы с личного счета потерпевшего перевели деньги в другую страну. Злоумышленница предложила мужчине оформить кредиты на возможно доступную ему сумму в банке, а после перенести их на безопасный счет. В течение месяца он брал займы в разных банках и переводил деньги на указанные счета. Мужчина понял, что ему звонили мошенники только тогда, когда они попросили его продать всю имеющуюся у него недвижимость и отдать им деньги.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Следователи отдела полиции №7 городского управления возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.