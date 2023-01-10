. В Иркутске осудили на полгода 17-летнюю девушку за попытку незаконно улететь в Киргизию
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В Иркутске осудили на полгода 17-летнюю девушку за попытку незаконно улететь в Киргизию

В Иркутске осудили на полгода 17-летнюю девушку за попытку незаконно улететь в Киргизию

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 17-летней девушке, которая пыталась незаконно пересечь границу России. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 322, УК РФ. Девушке назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия.

Девушку задержали в аэропорту Иркутска. Она хотела улететь в Турцию через Киргизию. Несовершеннолетняя предъявила пограничнику поддельное нотариально оформленное согласие законных представителей на выезд из России, тем самым совершив уголовно наказуемые действия.

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По материалам: irk

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