. В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
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В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня

В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня

Карта маршрутов выходного дня появилась в Иркутской области. Ее создали по итогам акции «Weekend: открой Иркутскую область» в системе 2ГИС, сообщает пресс-служба правительства региона.

Осенью агентство по туризму региона и особая экономическая зона «Ворота Байкала» объявили о старте сбора предложений для включения в единую карту необычных маршрутов выходного дня. В течение месяца жители направляли информацию о своих любимых природных и историко-архитектурных объектах в Иркутской области. Поступило 44 предложения, среди которых с помощью интернет-голосования жители и гости региона выбрали наиболее интересные.

Все 44 маршрута, поданные участниками акции, представлены в электронном виде на площадке системы 2ГИС. Найти их можно как в приложении на смартфоне, так и в десктоп-версии с помощью любого из тегов: «Открой Иркутскую область», «Маршрут выходного дня», «Тур по области», «Туристический маршрут», «Интересные места», «Туристические места».

Дополнить карту маршрутов своим любимым местом для отдыха жители региона могут, написав письмо на почту: info@irkutsk.2gis.ru с пометкой «Открой Иркутскую область». Необходимо указать информацию об объекте и его местонахождение. После согласования места можно будет добавить фотографии и написать отзыв.

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По материалам: irk

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