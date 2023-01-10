. В Иркутской области суд рассмотрит дело о разбойном нападении и убийстве предпринимателя

В Иркутской области на рассмотрение в суд направили уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением. 28-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», пунктами «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, в 2017 году гражданин иностранного государства работал продавцом на вещевом рынке в Иркутске и познакомился там с коллегой. Узнав, что дома у предпринимателя хранится крупная сумма денег, полученных от продажи товара, мужчина решил его ограбить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Для реализации замысла правонарушитель сговорился со своими знакомыми. Вооружившись битой и палками, обвиняемый и двое его приятелей в конце мая того же года проникли в квартиру к предпринимателю. Хозяина квартиры они избили, отчего тот скончался через несколько дней в больнице. Кроме того, фигуранты похитили ювелирные изделия, телефоны и деньги на общую сумму около 350 тысяч рублей. После этого мужчины скрылись с места преступления.

Фигуранты покинули территорию Российской Федерации и были объявлены в розыск. Один из них сменил фамилию и позже вернулся в Россию. В мае 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в метро Москвы, после чего его этапировали в Иркутскую область. Расследовали уголовное дело следователи СК.