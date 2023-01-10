. В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
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В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу

В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу

9 января в лесу рядом с микрорайоном Западный в Иркутском районе спасли женщину, которая сломала ногу. Сообщение о пострадавшей поступило в пожарно-спасательную службу Иркутской области днем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Женщина каталась на лыжах, упала и травмировала ногу. Передвигаться самостоятельно она не смогла. Спасатели вскоре отыскали пострадавшую, оказали первую помощь и на носилках доставили до трассы, где передали врачам скорой помощи. С закрытым переломом ноги лыжницу доставили в больницу.



Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области
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По материалам: irk

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