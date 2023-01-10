. В Кремле отреагировали на рекордные сборы фильма «Чебурашка» в прокате
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В Кремле отреагировали на рекордные сборы фильма «Чебурашка» в прокате

В Кремле отреагировали на рекордные сборы фильма «Чебурашка» в прокатеПесков сообщил, что Кремль радуется рекордным сборам фильма «Чебурашка» в прокате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле радуются сборам фильма «Чебурашка», ставшего самым кассовым проектом за всю историю проката в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что сам еще не успел посмотреть картину. «Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российский кинорынок следует заполнять отечественной продукцией, которой «пока совсем недостаточно». «В целом у нас, конечно, для наших кинопроизводителей очень широкое образовалось поле для работы, вакуум у нас образовался на кинорынке», — заявил он.

Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю проката в стране. Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января этого года, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп» (2019), собравший 3,8 миллиарда рублей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшим в приморский город России и познакомившимся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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