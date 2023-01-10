. В МВД опровергли возможность рассмотрения ведомством дел за выброшенный из машины мусор
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В МВД опровергли возможность рассмотрения ведомством дел за выброшенный из машины мусор

В МВД опровергли возможность рассмотрения ведомством дел за выброшенный из машины мусор

К компетенции МВД не относится рассмотрение административных дел за выброшенный из автомобиля мусор, а также сертификация камер фотовидеофиксации, которые могут отслеживать нарушения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее в СМИ были опубликованы сообщения о том, что рассматривать дела об административных правонарушениях за выброшенный из транспорта мусор имеют право органы, которые осуществляют государственный экологический надзор, государственный лесной надзор, а также полиция.

В МВД заявили, что к компетенции министерства не относится рассмотрение таких дел и сертификация средств автоматической фотовидеофиксации. Информация по этому вопросу есть у Минприроды и разработчиков указанного оборудования, добавили в ведомстве.

С июля прошлого года ужесточилось наказание за незаконный выброс мусора из автотранспорта. Например, если гражданин из автомобиля, прицепа или с мотоцикла в неположенном месте выбросит мусор, ему могут назначить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Для юрлиц он может составить от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафы вырастут вдвое, а у должностных лиц и организаций могут конфисковать транспорт. Если мусор был сброшен с грузовика, штрафы будут еще больше.

С 11 января этого года в силу вступит норма, позволяющая фиксировать указанные нарушения с помощью автоматических комплексов.

Как сообщала «Парламентская газета», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ранее рассказал, что крупный штраф и конфискация транспорта будут грозить юридическому лицу при повторном сбросе мусора в лесах.

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По материалам: pnp.ru

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