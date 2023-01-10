. В поселке Мама без электричества остались 2747 человек

Утром 10 января в поселке Мама произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без электричества остались жители 463 частных домов — это 2747 человек, 651 ребенок. Электричество отключилось также на восьми социально-значимых объектах.

Об отключении в 7:30 уведомил оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы Мамско-Чуйского района. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В них задействовано шесть человек и две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.