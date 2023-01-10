. В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В поселке Мама без электричества остались 2747 человек

В поселке Мама без электричества остались 2747 человек

Утром 10 января в поселке Мама произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без электричества остались жители 463 частных домов — это 2747 человек, 651 ребенок. Электричество отключилось также на восьми социально-значимых объектах.

Об отключении в 7:30 уведомил оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы Мамско-Чуйского района. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В них задействовано шесть человек и две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили
В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь
Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую
Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций
Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций
В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины
В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины
Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года
Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной
В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутата
В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского
Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака
Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака
В МИД назвали «политический кошмар» Запада
В МИД назвали «политический кошмар» Запада

Топ на сегодня

Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем он займется после этого
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем
Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"
Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в

Еще по теме

В Киренске энергетики устранили крупную аварию на электросетях
Более 63 тысяч человек остались без света в Петропавловске-Камчатском
Из-за непогоды в поселке на севере Донецка без света остались две сотни абонентов
В Пензенской области 4 200 человек остались без света из-за ледяного дождя