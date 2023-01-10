. В Приангарье дети-первокурсники участников СВО в Запорожской и Херсонской областях получат выплаты
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В Приангарье дети-первокурсники участников СВО в Запорожской и Херсонской областях получат выплаты

В Приангарье дети-первокурсники участников СВО в Запорожской и Херсонской областях получат выплаты

В Иркутской области единовременную выплату получат поступившие на первый курс дети участников СВО в Запорожской и Херсонской областях. Размер выплаты — 50 тысяч рублей, она предназначается для студентов очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета.

Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее единовременную выплату в 50 тысяч рублей получали дети-первокурсники участников специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Деньги предоставлялись с октября 2022 года.

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По материалам: irk

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