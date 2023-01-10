. В России стартует новый сезон проекта по цифровой безопасности для школьников
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В России стартует новый сезон проекта по цифровой безопасности для школьников

В России стартует новый сезон проекта по цифровой безопасности для школьников

VK и "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры запускают новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".

Постигать азы кибербезопасности российские школьники будут в компании с жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими обитателями. Ребята узнают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в Сети или как правильно действовать при кибербуллинге.


Разработчики сообщают, что проект ориентирован на возрастную категорию 6+. Кроме того, видеоролики будут полезны педагогам, потому что материалы "Цифрового ликбеза" можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

"Минцифры России постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%", — сказала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

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По материалам: uposters.ru

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