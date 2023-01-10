. В российском регионе из-за пятидесятиградусных морозов отменили занятия в школах

В Магаданской области из-за пятидесятиградусных морозов отменили занятия в школах

В Магаданской области в части населенных пунктов зафиксировали пятидесятиградусные морозы, из-за чего занятия в школах были отменены. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

«Занятия в школах в поселке Сеймчан отменили полностью, там минус 53 градуса. В Ягодном, Дебине и Синегорье не учатся младшие классы — в этих поселках 50 градусов мороза», — сообщили в МЧС.

Там добавили, что при выезде из населенных пунктов спасатели рекомендуют жителям быть осторожнее. В частности, важно тщательно готовиться к дальним поездкам: утеплять личный транспорт, брать с собой запас продуктов и теплые вещи.

По данным Гидрометцентра, аномальные морозы в российский регион принес антициклон из Якутии. Из-за него в Магаданской области температура воздуха резко понизилась на 20-30 градусов, в ближайшее время изменения погоды жителям ждать не стоит.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что морозы до минус 35-40 градусов ожидаются 9 и 10 января в двух регионах России — Ярославской и Костромской областях. Синоптик назвал подобные аномально низкие температуры опасными и подчеркнул, что такие температурные показатели — ниже нормы на 20-22 градуса.