. В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутата
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутата

В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутата

В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутатаСенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на украинском снаряде

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал надпись на снаряде для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «За свободу Финляндии» и заявил о паранойе финских депутатов.

Ранее телеканал Yle сообщил, что глава международного комитета финского парламента Юсси Халло-ахо через специальный сервис заказал надпись на украинском снаряде.

Сенатор задался вопросом, кто угрожает свободе Финляндии, отметив, что даже президент страны не увидел подобной угрозы.

«Но Финляндии точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией», — заявил Пушков.

В сентябре Юсси Халло-ахо сообщил, что в Финляндии опасаются победы России над Украиной в ходе специальной военной операции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года
Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной
В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутата
В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского
Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака
Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака
В МИД назвали «политический кошмар» Запада
В МИД назвали «политический кошмар» Запада
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Утренние привычки, которые помогут зарядиться энергией на весь день
Утренние привычки, которые помогут зарядиться энергией на весь день
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Юлия Высоцкая высказалась по поводу сообщения о своей смерти в Париже
Юлия Высоцкая высказалась по поводу сообщения о своей смерти в Париже
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Артура Смольянинова хотят посадить в России
Артура Смольянинова хотят посадить в России
Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом
Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом

Топ на сегодня

Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
До -5 градусов ожидается в Иркутске днем 9 января
До -5 градусов ожидается в Иркутске днем 9 января

Еще по теме

Пушков назвал Ниинистё взвешенным и опытным политиком
Председатель парламента Финляндии прилетит в Москву в январе 2019 года
Глава оппозиционной партии Финляндии не верит в угрозу в лице России
МО Финляндии: Развертывание Россией ракет в Балтийском море не является угрозой