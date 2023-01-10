. В Совфеде прокомментировали надпись на украинском снаряде от финского депутата

Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на украинском снаряде

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал надпись на снаряде для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «За свободу Финляндии» и заявил о паранойе финских депутатов.

Ранее телеканал Yle сообщил, что глава международного комитета финского парламента Юсси Халло-ахо через специальный сервис заказал надпись на украинском снаряде.

Сенатор задался вопросом, кто угрожает свободе Финляндии, отметив, что даже президент страны не увидел подобной угрозы.

«Но Финляндии точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией», — заявил Пушков.

В сентябре Юсси Халло-ахо сообщил, что в Финляндии опасаются победы России над Украиной в ходе специальной военной операции.

