. В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины
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В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины

В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради УкраиныПолитолог Колдуэлл и философ Маитра призвали республиканцев сменить позицию США по УкраинеСюжетКонфликт между Тайванем и Китаем:

Вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра в статье для Newsweek призвали республиканцев, получивших большинство в Палате представителей, изменить позицию США по Украине.

Авторы отметили, что существует два пути, первый из них — поддержать текущий курс администрации действующего президента Джо Байдена, второй — найти новые решения, которые будут учитывать реалии украинского конфликта и способность Соединенных Штатов поддерживать Киев.

Политолог и философ предостерегли законодателей от медвежьей услуги американцам в случае выбора первого варианта, поскольку это станет оскорблением электората, опасающегося неограниченной поддержки Украины.

Колдуэлл и Маитра отметили, что Вашингтону следует обратить внимание на насущные потребности внутри страны и за рубежом, в том числе на конфликт между Китаем и Тайванем, который, по их мнению, является более важным театром военных действий в Восточной Азии.

«Слуги народа не должны подчинять американские интересы и безопасность американских граждан иностранным правительствам, решившим любой ценой втянуть США в свои войны», — заключили авторы.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не ожидает сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине в 2023 году с свете получения республиканцами большинства в Палате представителей.

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По материалам: lenta.ru

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