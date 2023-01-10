. В Усть-Кутском районе размыло участок дороги из-за аномально теплой погоды
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В Усть-Кутском районе размыло участок дороги из-за аномально теплой погоды

В Усть-Кутском районе размыло участок дороги из-за аномально теплой погоды

В Усть-Кутском районе 9 января размыло участок дороги Усть-Кут — Верхнемарково. На трассе образовались глубокие ямы и лужи. Видео проблемного участка на 65 километре дороги на своей странице «ВКонтакте» опубликовал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

«На данном участке дороги скапливается наледь, которая идет с горы. Это естественный природный процесс, происходящий при перепаде температур. Но грозит этот процесс тем, что состояние дорожного полотна становится неудовлетворительным и впоследствии приводит к образованию скопления машин», — написал Сергей Анисимов.

Мэр отметил, что к устранению проблемы подключились министерство транспорта региона и специалисты Упрдор «Прибайкалье». 9 января на месте работали бульдозер, комбинированная дорожная машина и трактор, 10 января на линию выходит экскаватор.

Затор на дороге не образовался, автомобили смогли проехать проблемный участок. Работы будут продолжаться до устранения всех недочетов, добавил Сергей Анисимов.

Как пояснили журналисту IRK.ru в пресс-службе администрации Усть-Кутского района, такая ситуация сложилась из-за аномально теплой погоды. 10 января в Усть-Куте столбик термометра поднялся до +1 градуса.


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По материалам: irk

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