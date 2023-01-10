. Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска

Власти ДНР ответили на вопрос о названии АртемовскаГлава ДНР Пушилин заявил, что название Артемовска выберут сами жители

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что название Артемовска выберут сами жители. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 10 января.

«Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», — написал он.

Пушилин напомнил, что эта тема поднималась и ранее, а в марте 2022 года был издан указ, согласно которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года.

«Референдум проходил в Артемовске, Красноармейске, Володарском районе… Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — отметил он.

В 1924 году город Бахмут был переименован в Артемовск в честь советского государственного деятеля Ф. А. Сергеева, известного по псевдониму Артем. 23 сентября 2015 года городским советом было принято решение о возвращении названия Бахмут.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Военкор Александр Сладков раскрыл потери в боях за Соледар и Бахмут
Военкор Александр Сладков раскрыл потери в боях за Соледар и Бахмут
Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры
Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват
Траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза
Траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза
Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в Нижнеудинском районе
Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в
Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии
Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии
В Иркутской области суд рассмотрит дело о разбойном нападении и убийстве предпринимателя
В Иркутской области суд рассмотрит дело о разбойном нападении и
Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска
Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Дизайнерская плитка: достоинства и недостатки оригинальных решений в интерьере
Дизайнерская плитка: достоинства и недостатки оригинальных решений в
Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
Жестовая диалектология шимпанзе
Жестовая диалектология шимпанзе

Топ на сегодня

ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими
У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Россиянам предложат дать денег государству в долг без гарантий
Россиянам предложат дать денег государству в долг без гарантий
Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег
Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег

Еще по теме

В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска
Власти ДНР обязали вести аккаунты в «Одноклассниках»
Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске