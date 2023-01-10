. Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил, что название Артемовска выберут сами жители

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что название Артемовска выберут сами жители. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 10 января.

«Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», — написал он.

Пушилин напомнил, что эта тема поднималась и ранее, а в марте 2022 года был издан указ, согласно которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года.

«Референдум проходил в Артемовске, Красноармейске, Володарском районе… Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — отметил он.

В 1924 году город Бахмут был переименован в Артемовск в честь советского государственного деятеля Ф. А. Сергеева, известного по псевдониму Артем. 23 сентября 2015 года городским советом было принято решение о возвращении названия Бахмут.

