. Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в Нижнеудинском районе
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Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в Нижнеудинском районе

Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием большегруза. 9 января на 12 километре автодороги Нижнеудинск — Боровинок — Алзамай вблизи деревни Каксат столкнулись самосвал Man и Mazda Demio, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате случившегося 50-летнего водителя легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. 28-летний водитель грузового автомобиля не пострадал. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.


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По материалам: irk

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