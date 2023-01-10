. Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием большегруза. 9 января на 12 километре автодороги Нижнеудинск — Боровинок — Алзамай вблизи деревни Каксат столкнулись самосвал Man и Mazda Demio, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате случившегося 50-летнего водителя легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. 28-летний водитель грузового автомобиля не пострадал. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.



