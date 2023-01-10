. Военкор Александр Сладков раскрыл потери в боях за Соледар и Бахмут

Возле Соледара и Бахмута Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с высокими потерями. В районе от этих населённых пунктов в течение нескольких месяцев продолжаются ожесточённые бои, рассказал в эфире радио "Говорит Москва" военный корреспондент Александр Сладков.



"Что касается Бахмута. Там традиционно для этого месяца жёсткие идут бои. Высокие потери у Украины. Несём потери и мы, но удивительно статистически, что нельзя подтвердить безукоризненно, но по многим источникам Украина несёт более весомые потери. В том же Бахмуте, Соледаре, на этом направлении. В Марьинке противник теряет и танки, и БМП, и личный состав. Теряет позиции свои", – пояснил военкор.

Позже временный исполняющим обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские Вооружённые силы близки к взятию Бахмута под контроль: бои уже сместились в западную часть города.

По словам военного обозревателя, российская армия активно укрепляет линию соприкосновения в зоне боевых действий: он упомянул активную работу на харьковском, херсонском и запорожском направлениях.

"Харьковское направление, херсонское направление, запорожское направление. Я знаю одно: и там, и там, и там готовятся весьма надёжные линии второго рубежа. Буквально вчера мы видели, как на харьковское направление везли грузовики огромное количество бетонных укрытий, бетонных зубьев, как мы их называем "зубья дракона", противотанковые различные сооружения бетонные. Всё это говорит о том, что линия укрепляется", – добавил Сладков.

Сладков прокомментировал "корейский сценарий" для Украины

"Корейский сценарий" завершения российской военной операции, о котором ранее говорили в Киеве, показался военкору Александру Сладкову невыгодным и неподходящим для Москвы. В личном Telegram-канале он высказал мнение насчёт слухов о разделении Украины на две части.

Обозреватель отметил, что Россия отстаивает свои интересы на Украине не из-за территорий, которых у страны достаточно, и у Москвы "другие цели".

"Освобождение русского народа на Украине от кабалы англосаксов и НАТО; разрушение нацистского государства, созданного Западом на Украине; нейтральная, свободно развивающаяся Украина; безопасность наших границ", — написал Сладков.

В конце декабря военкор Дмитрий Кулько рассказал о самой горячей точке боев на Украине - Бахмуте. ВСУ стянули в указанный район десяток подразделений, включая отдельные формирования грузинских, американских и польских наемников.

О "жесточайшей мясорубке" под Бахмутом в начале декабря уже говорил Александр Сладков. Со стороны ВСУ тогда отмечалось серьезное сопротивление. 4 декабря стало известно о существенных потерях украинских войск под Бахмутом из-за ошибок офицеров США.