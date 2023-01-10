. Военкор рассказал о значении взятия Соледара для российских войск

Военкор Коц: взятие Соледара имеет стратегическое и психологическое значение для ВС РФ

Военный корреспондент Александр Коц считает, что взятие под контроль города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) имеет для Вооруженных сил (ВС) России стратегическое и психологическое значение. Об этом говорится в его материале на сайте «КП».

По словам журналиста, несмотря на то что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уже взяли центр населенного пункта, украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы.

«Соледар — это фактически северная окраина важнейшего узла украинской обороны — Артемовска (Бахмута), который оказывается в клещах. Через Соледар также проходит линия обороны на север — к Северску. Отсюда же идет трасса под Славянск», — рассказал Коц, уточнив, что артемовскую агломерацию можно назвать транспортным хабом, снабжающим несколько украинских военных гарнизонов. Его разрушение — одна из важнейших задач российских войск на пути к следующей линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — оси от Авдеевки до Славянска, добавил он.

Коц также отметил, что в Соледаре большое количество соляных рудников. Военкор напомнил, что под городом проходят 300-километровые тоннели, по которым могут проехать КамАЗ или даже танк. «Еще более интересный объект находится в пригороде Соледара, который пока удерживают ВСУ. В Парасковеевке, на руднике имени Володарского, на глубине 152 метров под уровнем моря располагаются огромные арсеналы, на которые свозили и консервировали стрелковое оружие после Великой Отечественной войны», — добавил он.

Однако, отметил военкор, оружейные склады не являются основной целью проходящих сражений. По его словам, у боев за Соледар и Артемовск есть еще одна важная роль — уничтожение боеспособных частей ВСУ. «[Президент Украины Владимир] Зеленский перебрасывает на этот фронт все новые и новые силы, ослабляя другие направления и давая российской армии подготовиться к боевым действиям на других участках зимней кампании», — заключил Коц.

Ранее военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвейчук спрогнозировал переход Артемовска и Соледара под контроль России к концу января.

Во вторник, 10 января, военный корреспондент Александр Сладков рассказал об ожесточенных боях в окрестностях этих населенных пунктов. По его данным, по обоим направлениям ВСУ несут весомые потери: противник теряет личный состав, танки, боевые машины пехоты и оставляет позиции.

Ранее стало известно о возможных планах украинской армии отступить из Соледара. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о критической ситуации на указанном направлении и настоял на выводе подразделений армии республики из города.