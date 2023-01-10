. За сутки в Иркутской области зарегистрировано девять случаев COVID-19

За сутки в Иркутской области официально подтвердили девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зарегистрировали 358 247 случаев. Данные на 10 января публикует управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Выздоровели за весь период 353 475 человек. За сутки два человека умерли от COVID-19, за всю пандемию от инфекции скончались 8 858 человек. Еще два жителя региона за сутки умерли от сопутствующего заболевания, всего таких случаев 929.