. Замерзшие чувства: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь в январе 2023

Январь принесет не только исполнение желаний, но и прощание с тем, что уже пора отпустить. Это может быть очень грустно, но порой через эти чувства мы проходим этап очищения, освобождаем в своей жизни место для чего-то нового, более важного. А иногда расставание видится сплошной трагедией, и тогда нужно просто переждать, когда станет легче. Астролог Виктория Андреева решила предупредить некоторые знаки зодиака о том, что в январе 2023 года они рискуют потерять любовь.

Кто из знаков зодиака рискует потерять любовь в январе 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Январь — не самый легкий месяц для Овнов, потому что Юпитер как раз проходит по их созвездию. Может возникнуть ситуация, когда вы будете разрываться между делами и отношениями, никак не определив приоритет. Люди будут требовать от вас душевного тепла, а вы зациклены лишь на себе. Бороться с этим бесполезно, лучше взять короткий отпуск и посвятить его своей персоне. Побыв в одиночестве, вы с большей долей вероятности ответите себе на вопрос, хотите ли продолжать отношения или любовь растаяла в морозном воздухе января.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы никогда не отличались твердостью выбора, но сейчас в их жизни наступает этап, когда мирное сожительство может необыкновенно раздражать. А тут еще кто-то симпатичный на стороне оказывает знаки внимания. Будьте осторожны: возможно, удовлетворение сиюминутных желаний не стоит того, чтобы рисковать глубокой привязанностью. Те представители знака, которые затеяли роман по переписке, тоже рискуют потерять свою виртуальную любовь. Дело в том, что вы можете не совсем адекватно оценивать степень заинтересованности вашего знакомого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Равновесие Весов может быть нарушено в январе 2023 года, что неизбежно отразится на их отношениях, в том числе с любимыми. Будет сложно проявлять искренние эмоции, заботиться о близких. Помните, что это опасная ситуация, вы можете обидеть дорогого и любимого человека. Если дорожите его присутствием, поговорите по душам, объясните, что переживаете не лучшие времена. Впрочем, если готовы расстаться, тоже не скрывайте это. Не обманывайте того, кому небезразличны.