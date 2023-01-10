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Зеленскому предсказали новую войну в 2023 году

Зеленскому предсказали новую войну в 2023 годуКолумнист dikGAZETE Алтыпармак предсказал Зеленскому войну с украинскими олигархами

Колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую войну с олигархами внутри своей страны в 2023 году.

Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине наступил период политической неопределенности. По мнению автора, глава государства не способен самостоятельно принимать решения и отталкивается от мнения западных партнеров, в том числе в вопросах переговоров с Москвой.

Алтыпармак предположил, что сделанные советником Зеленского Алексеем Арестовичем в начале 2023 года заявления о возможном установлении монархии в стране адресованы украинским олигархам, потерявшим миллиарды долларов.

«В настоящее время между олигархами, зарабатывающими миллиарды долларов на украинских шахтах, электростанциях, заводах, полях, и администрацией Зеленского разворачивается война. Я думаю, что Зеленский пойдет по пути отчуждения имущества, принадлежащего олигархам», — заявил колумнист.

Он отметил, что первых удар был нанесен законом о «деолигархизации», и в дальнейшем эти меры ужесточатся, чтобы президент мог расплатиться с Западом за поставки оружия.

Автор статьи добавил, что украинским бизнесменам был дан сигнал, что «впредь они не должны издавать ни звука ни на какие шаги, включая экспроприацию». Он предположил, что Украину ждут серьезные внутренние потрясения, и в 2023 году разгорится война с олигархами, а не противостояние с Россией.

Ранее сообщалось, что украинским олигархам придется спуститься в окопы и защищать страну с оружием в руках, если это потребуется. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), олигархи сейчас находятся под пристальным вниманием СБУ, некоторые из них ходят на допросы.

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По материалам: lenta.ru

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