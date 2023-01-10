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Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж

Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают первый юбилей свадьбы. Начало отношений семейной пары выдалось бурным. Ради Анастасии Дмитрий расстался с Ольгой Бузовой. Поклонники телеведущей и певицы долгое время подвергали Костенко травле из-за громкого развода. Однако роман пары выдержал испытание на прочность. Сегодня, 9 января, Костенко и Тарасов отмечают первый юбилей своей семьи. «Mr&Mrs Тарасовы. Пять лет назад я рискнула и поверила тебе, и ты всё сделал так, как обещал. А спустя 20 дней мы ещё и повенчались. Было сложно, и ты предупреждал, что так будет — слухи, сплетни, зависть. Долгое время я и ты шли навстречу друг другу, чтобы в итоге счастливо идти вместе. Учились слышать друг друга и получили ценный подарок — мелодию настоящей любви», — отметила Анастасия.
Сейчас в семье модели и футболиста подрастают трое детей – 4-летняя Милана, 2-летняя Ева и годовалый Алексей. Анастасия заявила, что годы брака сплотили ее с Дмитрием. «Мы не просто муж и жена, друзья, партнеры, любовники, родители, мы — два человека, которым очень хорошо вместе не только кайфовать, но и устраивать иногда разбор полетов. С тобой не бывает скучно и да, как здорово, что все моменты мы проходим вместе, не предавая друг друга. Моя гордость, моя радость, мое счастье, моя самая большая любовь, мой лучший мужчина на Земле! Спасибо тебе и твоим родителям за тебя!» — добавила Костенко. Дмитрий также эмоционально обратился к «Второй вице-мисс Россия-2014». «Казалось, недавно мы расписались, а сегодня пять лет совместной жизни! Родная моя, я хочу с тобой пройти всю жизнь! Знаю, что бывает нелегко, но мы проходим с тобой через все трудности вместе! Мы научились слушать и слышать друг друга, правда не всегда это получается! Уверен, впереди нас ждет всё самое интересное! Моя принцесска... Мое сокровище ЮНЕСКО», — высказался Тарасов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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