. Жестовая диалектология шимпанзе

Исследователи из Университета Сент-Эндрюса обнаружили, что шимпанзе из двух соседних групп в лесу Будонго в Уганде используют для общения с членами своей группы разные жестовые диалекты.

Жестовое общение является неотъемлемой частью социальной жизни шимпанзе. Они используют жесты, чтобы попросить еду, ориентироваться в социальных взаимодействиях и мириться после драк. Жесты бывают разных форм: некоторые выполняются только с помощью рук, некоторые включают в себя прикосновение к собеседнику, а третьи — манипуляции с типичными объектами, которые находятся в среде шимпанзе, такими как палки, деревья и листья.

В частности, манипуляции с листьями могут представлять собой разрывание листа с характерным звуком или же поочередное обрывание листьев с ветки, напоминающее то, как человек обрывает лепестки ромашки. Манипуляции с листьями были замечены почти во всех изученных сообществах шимпанзе от Восточной до Западной Африки. Но теперь исследователи впервые показали, что каждая группа при таких манипуляциях поддерживает свой собственный стиль или жестовый диалект и что эти различия нельзя объяснить различиями в окружающей среде или генетикой.

Ведущий автор исследования Гал Бадихи (Gal Badihi) говорит: «Подобно человеческим диалектам, разные формы жестов, используемые двумя сообществами, используются в одном и том же контексте и, кажется, имеют одно и то же значение; это одно и то же слово, с тем же значением, но с другим произношением».

Руководитель работы Кэт Хобайтер рассказала о деталях исследования: «Эти жесты довольно распространены, но в густом лесу бывает трудно разглядеть детали, поэтому мы попробовали свои силы в "археологии" шимпанзе. После того как шимпанзе заканчивали жестикулировать, мы шли и смотрели на остатки листьев. Каждый способ отрыва листьев оставлял разный узор, поэтому мы могли выяснить, кто какой стиль использует. Они используют эти жесты, изменяющие листья, в нескольких случаях, но наиболее распространенная причина, по которой шимпанзе в Будонго применяют их, — это эквивалент флирта. Оказывается, даже если вы набрались смелости спросить девушку, интересно ли ей, вам также нужно знать, как это сделать в местном стиле».

Гал Бадихи добавляет: «Интересно, что самки, которые перемещались между сообществами, также могли понимать диалект сообщества, в которое они переселились. Это показывает, что шимпанзе могут гибко учиться использовать и понимать "иностранные" диалекты на протяжении всей своей жизни».

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.