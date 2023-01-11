. 15 провальных случаев, когда визажисты сделали макияж, при одном взгляде на который пропадает дар речи

Макияж — дело великое. Нередко грамотно подобранная косметика может подчеркнуть всю вашу красоту и спрятать какие-то недостатки. Но так бывает не всегда. Находятся и те, от кого хочется скорее спрятать все кисточки и другие бьюти-штучки куда-нибудь подальше. Ведь этим горе-визажистам едва знакомо выражение «всего должно быть в меру». Поэтому в итоге их клиентки испытывают всю бурю эмоций, увидев окончательный результат работы. Ведь с таким макияжем они точно не затеряются в толпе!

Визажист постарался на славу

Бывает и хуже

Законченный образ

Обратите внимание на количество лайков!

Мастер сама сделала себе макияж

А ведь её натуральный цвет кожи гораздо светлее…

Разве не градиентное лицо просили?

Кажется, девушка сама не ожидала такого исхода событий

Возможно, если бы не эти огромные брови, то образ вышел бы очень даже неплохим!

Что у нас по контуру?

Надпись под фото гласит: «Лёгкий смоки айс»

В комментариях предположили, что этот макияж неплохо подошёл бы для гота. Но это не точно.

Визажист-самоучка, который говорит, что специализируется на бровях

А вы знаете, как много всего можно сотворить с бровями? Если нет, то это значит, что вы ещё не смотрели наш пост про разные трендовые бровки. Их обладательницы вас точно и удивят, и рассмешат!

К сожалению, тон не подходит ни к лицу, ни к костюму

Модный мэйк от профессионального визажиста

Лёгкий макияж для школьницы

Если бы я была её мамой, то она бы уже давно получила от меня за заляпанную тоналкой белую рубашку!

Мастер сделал особый акцент на глазах

Немного естественного румянца, и красота!

Фото профессионального визажиста

А вы записались бы к такому мастеру?

Здесь мы собрали для вас несколько работ от девушек, которым больше не нужен визажист. Ведь они сами прекрасно могут себя накрасить.