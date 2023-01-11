. 17 хитрых фотографий с коварной перспективой, которые без труда обманут ваши глаза

Фотография помогает нам запечатлеть и сохранить реальность, однако даже такое правдивое изображение легко может обмануть наши глаза. Игры теней и перспективы заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет. Мы собрали для вас ряд примеров фото, на которые недостаточно посмотреть один раз, чтобы разобраться, что же там на самом деле происходит.

Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя

Ох уж эти тени!

Куда пропала часть ноги?

Очень длинная лапша

Ещё одни загадка ног

Показалось

Видите нож?

А его нет! Присмотритесь, это край футболки.

Травяные штаны

Собака с руками

Кстати, у нас есть подборка случаев, когда люди встречали в транспорте милых четвероногих попутчиков.

Голова собаки

Так просто с ногами здесь не разберёшься

Что-то не так с их ногами

Когда мечтал стать космонавтом

Или котмонавтом?

Четырёхрукий

Что за пасть?

Слишком мускулистый

Ни один кот не пострадал

Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?