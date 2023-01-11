. 18 музыкальных инструментов, которые выглядят настолько странно, что сразу и не скажешь, как на них играть

Музыка — одно из величайших творений. Создавать волшебные мелодии, пробуждающие в нас различные прекрасные чувства, человек начал тысячи лет назад. Для этого он использовал примитивные музыкальные инструменты, которые изготавливал буквально из всего, что попадалось под руку. По мере того, как преображались инструменты — менялась и музыка, становясь сложнее и интереснее.

Сегодня мы не можем представить музыкальный мир без гитары, скрипки, пианино и других инструментов. Кажется, что человек сумел уже изобрести всё, что только возможно в плане приспособлений для извлечения звуков. Однако некоторые умельцы уверены, что в инструменты можно превратить ещё очень многие вещи. Свои слова они доказывают делом. Так на свет появляются крайне странные и причудливые гитары, гармоники и многое другое.

Предлагаем вам взглянуть на самые невероятные инструменты, с помощью которых уже создавались сложные симфонии, рок-баллады и просто удивительные песни.

Арфа-гитара

Акустический ветряной павильон «Эол» или ветряной орган

«Эол» состоит из 310 нержавеющих труб различной длины. Они закреплены на арке, которая сделана в виде полусферы. Работает инструмент вообще без какого-либо источника питания, используя для воспроизведения звуков только потоки ветра.

Паноптикон

Существует ещё один любопытный инструмент, который работает за счёт силы ветра. Паноптикон выполнен в форме дерева, в связи с чем его иногда называют «Поющим звенящим деревом».

Туалетофониум

Этот инструмент функционирует по принципу басового инструмента семейства саксгорнов — эуфониума. Также он воспроизводит крайне забавные звуки, издаваемые водой, выливающейся в фаянсовую чашу под сильным напором.

Столь необычный инструмент был специально сделан для концерта Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, который состоялся 1 апреля 1960 года.

Органистр или колёсная лира

Яйбахар — удивительный акустический инструмент

Яйбахар издаёт красивые звуки, подобные произведённым на синтезаторе. Их можно извлечь из инструмента различными способами, например, перебиранием струн, ударами молотка или натягиванием тетивы.

Стик — струнный музыкальный инструмент со звукоснимателями, разновидность электрогитары

Стеклянная гармоника

Это крайне редкий музыкальный инструмент, состоящий из стеклянных полусфер, надетых на специальную ось. Был создан в XVII веке. Сегодня встретить стеклянную гармонику на концертах практически невозможно.

Глюкофон

Колёсная арфа

Терменвокс

Терменвокс — один из первых электронных инструментов, который был создан и запатентован ещё в 1928 году. В нём имеются две металлические антенны, которые определяют положение рук исполнителя. Он двигает ими, чтобы изменить частоту и громкость звуков, преобразовывающихся из электрических сигналов.

Кризалис

Кризалис красивый и крайне необычный инструмент. Он вращается по кругу с натянутыми струнами, воспроизводя мелодию, похожую на ту, которую способна создать только идеально настроенная цитра.

Октобас

Самым крупным по размерам и низким по звучанию смычковым инструментом считается октобас. Первый экземпляр инструмента был создан в 1850 году.

Унцелло

Унцелло меньше всего похож на музыкальный инструмент. Он изготовлен из дерева, колышков, струн и аквариума, который усиливает звук во время игры.

Гитара Пикассо

Необычный клавесин или шарпсихорд работает по принципу музыкальной шкатулки

Змей — уникальный басистый духовой инструмент

Издаёт звук, напоминающий нечто среднее между тубой и трубой.



Арфа Земли

Арфа Земли — самый длинный инструмент в мире. Её струны имеют длину 300 метров. Музыка, издаваемая арфой, напоминает мелодию виолончели.