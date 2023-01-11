. Алла Пугачева обещала, что Максим Галкин замолчит, чтобы его взяли обратно на ТВ
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Алла Пугачева обещала, что Максим Галкин замолчит, чтобы его взяли обратно на ТВ

Алла Пугачева обещала, что Максим Галкин замолчит, чтобы его взяли обратно на ТВ
Певица Алла Пугачева обивала пороги, чтобы спасти карьеру мужа. Стали известны подробности визита Аллы Пугачевой в Москву. Осенью Алла Пугачева отметилась в России после побега в Израиль. Звезда заявила, что привезла детей в школу. Однако «обучение» продолжалось около месяца, после чего Примадонна вновь вернулась на Землю обетованную в дурном настроении. О том, что у народной артистки кошки на душе скребли, было очевидно — она тут же излилась злостью в соцсетях на неких недоброжелателей.
Журналисты КП выяснили, зачем на самом деле Пугачева прилетала в Москву и почему ее настроение было подорвано. Оказывается, Алла Борисовна пыталась спасти своего мужа Максима Галкина*, пристроив его назад в российский шоу-бизнес и на ТВ. Каких только порогов она не оббивала, обещала, что тот навсегда замолчит и не будет никого критиковать, но бесполезно! Везде только руки развели: дескать, уже поздно да и публика теперь не примет. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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