. Алла Пугачева обещала, что Максим Галкин замолчит, чтобы его взяли обратно на ТВ

Певица Алла Пугачева обивала пороги, чтобы спасти карьеру мужа. Стали известны подробности визита Аллы Пугачевой в Москву. Осенью Алла Пугачева отметилась в России после побега в Израиль. Звезда заявила, что привезла детей в школу. Однако «обучение» продолжалось около месяца, после чего Примадонна вновь вернулась на Землю обетованную в дурном настроении. О том, что у народной артистки кошки на душе скребли, было очевидно — она тут же излилась злостью в соцсетях на неких недоброжелателей.Журналисты КП выяснили, зачем на самом деле Пугачева прилетала в Москву и почему ее настроение было подорвано. Оказывается, Алла Борисовна пыталась спасти своего мужа Максима Галкина*, пристроив его назад в российский шоу-бизнес и на ТВ. Каких только порогов она не оббивала, обещала, что тот навсегда замолчит и не будет никого критиковать, но бесполезно! Везде только руки развели: дескать, уже поздно да и публика теперь не примет. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.