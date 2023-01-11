. Алле Пугачевой и Максиму Галкину больше не принадлежит замок
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Алле Пугачевой и Максиму Галкину больше не принадлежит замок

Алле Пугачевой и Максиму Галкину больше не принадлежит замок
В замке певицы Аллы Пугачевой теперь живет достойный человек. Известный политик поделился инсайдерской информацией. Роман Худяков раскрыл правду о замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Недавно стало известно, что на него был найден покупатель, после чего Примадонна засобиралась в дорогу, чтобы завершить сделку. Однако планы жены Максима Галкина* сорвались. Как утверждает Худяков, со ссылкой на свои источники, приобретатель жилья вовремя понял, что данная покупка будет для него невыгодной, и отказался от нее.
В то же время дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, по словам политика, заверила, что дом ее матери продан, хоть и не за миллиард рублей, как писалось ранее. Роман Худяков сказал, что певица лукавит: замок действительно «переписан» на иное лицо, и Алла Борисовна с мужем больше не являются его владельцами, но и продажи не было. «Факты не подтвердились. Замок по-прежнему выставлен на продажу. Хотя Галкин* на концерте «специально для меня» и сообщил, что «замок не продается». Он продается. Но я надеюсь, что не продастся. Хотелось бы, чтобы эта нелепая постройка осталась памятником непомерной жадности, стяжательству и предательству Родины. Там сейчас проживает достойный человек — водитель Аллы Борисовны с «усыновленным» им сыном непутевого племянника и семьей. Вот пусть и живет», — поведал своим подписчикам в соцсетях Худяков. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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