. Аналитики Goldman Sachs "отменили" рецессию в Европе

Несмотря на прогнозируемое падение ВВП Евросоюза увеличится на 0,6% по итогам 2023 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные инвестиционного банка Goldman Sachs. Европейская экономика достойно выдержала ожидаемый кризис и избежала рецессии благодаря снижению стоимости газа и более ранней отмене коронавирусных ограничений в Китае.

Эксперты Goldman Sachs уверены, что зимой текущего года европейская экономика вырастет, но незначительно – всего на 0,1%. К концу года рост ускорится до 0,6%, а инфляция сократится до 3,25%.

"Учитывая более устойчивую активность, устойчивую базовую инфляцию и агрессивные комментарии, мы ожидаем, что Европейский центральный банк значительно ужесточит меры в ближайшие месяцы", – отметили аналитики.

В декабре Европейский центральный банк ожидал инфляцию на уровне 6,3% в 2023 году, 3,4% в 2024-м и 2,3% в 2025-м. Представители Международного валютного фонда неоднократно утверждали, что в текущем году половине стран Евросоюза может угрожать рецессия из-за конфликта на Украине. Эксперты Financial Times также говорили о неизбежности рецессии и роста безработицы в Европе.

На корректировку прогнозов экономистов повлияло резкое снижение цен на газ: топливо оказалось гораздо менее востребованным в связи с аномально теплой зимней погодой и сокращением потребления. В начале января 2023-го стоимость сырья в Европе снизилась до показателей сентября 2021 года. В определенный момент ресурс торговался по цене ниже $700 за 1 тыс. кубометров – это в 5 раз ниже максимума прошлого года и в 2,5 раза меньше потолка цен на газ в ЕС, который может вступить в силу с 15 февраля.

Дополнительный и не менее важный фактор "спасения" Европы – снятие обязательного карантина для туристов и части коронавирусных ограничений в Китае: запреты тормозили развитие местной экономики.

Ряд крупных европейских предприятий из-за резкого скачка цен на топливо готовы переносить производственные мощности в США, где ситуация с энергоносителями не столь драматична. В настоящее время Евросоюз страдает от логистических проблем, постоянных изменений в ценах и, как следствие, инфляции. Эти обстоятельства "могут разрушить европейскую промышленность".