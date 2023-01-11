. Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана

Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана

Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД АфганистанаТеррористическая группировка ИГ взяла ответственность за взрыв возле здания МИД в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел (МИД) Афганистана в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Так, РИА Новости со ссылкой на источника сообщало о 21 жертве, среди которых были сотрудники МИД и министерства культуры.

Позже представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц.

11 января Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел Афганистана. Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени (13:40 мск).

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах
Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах
Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов
Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов
Как повлияет на жизнь людей конец ретроградного Меркурия 12 января, в чем он поможет
Как повлияет на жизнь людей конец ретроградного Меркурия 12 января, в
Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии
Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии
Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря
Анастасия Макеева запечатлелась в купальнике на берегу Баренцева моря
Певица Валерия рассказала о проблемах с детьми из-за мужа
Певица Валерия рассказала о проблемах с детьми из-за мужа
ЧП: Пропал популярный блогер в Пензе
ЧП: Пропал популярный блогер в Пензе
Принц Гарри придумал свои откровения, уверены в прессе
Принц Гарри придумал свои откровения, уверены в прессе
В день рождения Андрея Малахова спортивный комментатор Гусев рассказал о его «мохнатой руке»
В день рождения Андрея Малахова спортивный комментатор Гусев
Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу личной жизни
Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу личной жизни
Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы
Яна Поплавская отказалась от пышной свадьбы
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана

Топ на сегодня

В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение
В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение
Заполненность газохранилищ Германии оценили
Заполненность газохранилищ Германии оценили
Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать
Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать
Puma задумалась о возвращении в Россию
Puma задумалась о возвращении в Россию
Умер актер из «Ликвидации»
Умер актер из «Ликвидации»

Еще по теме

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана
ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле
Подросток-смертник подорвался в Кабуле — афганские СМИ
Десять человек погибли при взрыве в дипломатическом квартале Кабула