. Бородина назвала самые отталкивающие мужские черты характера

Ксения Бородина заявила, что никогда не заведет отношения с неудачником или лентяем

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, с каким мужчиной она бы никогда не вступила в романтические отношения. Самые отталкивающие черты характера потенциальных партнеров она назвала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так, по мнению ведущей, отношения не стоит заводить с жадными, глупыми, злыми или завистливыми мужчинами. Кроме того, у потенциального партнера нет шансов привлечь к себе внимание ведущей, если он женат, является неудачником, лентяем, абьюзером, патологическим бабником, мошенником или нытиком. При этом Бородина намекнула, что это не полный список.

В апреле 2022 года Бородина публично унизила бывшего мужа Курбана Омарова словами «тебе интересна моя постель». Ведущая заявила, что бывший супруг обсуждает ее личную жизнь после развода, поэтому она решила ему ответить. По словам Бородиной, именно ей он обязан популярностью своего Instagram-аккаунта, на который подписано более 5,3 миллиона человек. Также, по мнению ведущей, подобным неблагодарным людям, которые прославились за счет других, не будет сопутствовать удача.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. Об их разводе стало известно в июне 2021 года. Сообщалось, что документы на расторжение брака подала телеведущая.