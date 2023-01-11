. Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и священномученика Зотика
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и священномученика Зотика

Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и священномученика Зотика

Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и священномученика Зотика

В православная церковь 12 января 2023 года чтит память мученицы Анисии Солунской и священномученика Зотика. С этими праздниками связаны некоторые традиции и запреты. А приметы подскажут, какой будет погода в ближайшее время.


День памяти мученицы Анисии Солунской

Великомученица Анисия жила в г. Солуни во времена правления императора Максимиана. Святую Анисию родители воспитали благочестиво и праведно. Даже после их смерти она свято чтила веру в Христа, соблюдала пост и беспрестанно молилась. В период гонений христиан император Максимиан издал жестокий указ, согласно которому каждый мог убить христианина и за это ему не будет никакого наказания.


Как-то раз святая Анисия направлялась в храм помолиться, когда ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, который устроили язычники. Верующая была непреклонна и отказывалась от его предложения.

Когда воин попытался снять с ее головы капюшон, она оттолкнула его и плюнула ему в лицо. При этом Анисия высказала ему недовольство и указала на то, что Иисус сохранит ее. После этого воин пронзил Анисию мечом. Христиане похоронили тело праведницы за городом со всеми почестями, а со временем воздвигли над ее могилой молитвенный дом.


День памяти священномученика Зотика, пресвитера, сиропитателя

Великомученик Зотик, сиропитатель — родовитый и зажиточный римлянин, который проходил службу у святого Константина Великого. После того как Константинополь признали столицей, Зотик перебрался туда. Однако через некоторое время он принял священный сан и отказался от всяких мирских почестей. Его дом стал приютом для стариков, больных и нищих. Зотик давал им кров и пищу, когда те в них нуждались.


Святой Константин пожаловал Зотику огромную сумму денег, на которые священномученик построил больницу и странноприимный дом. Последний выкупал у солдат больных людей, которых приказывали топить в море, и лечил их.

После смерти святого Константина пост правителя занял его сын Констанций. Он получил сведения, что отец пожаловал Зотику много денег. Он потребовал их назад, так как считал, что праведник купил на них драгоценности.

Когда же Зотик показал ему, куда были потрачены полученные деньги, Констанций сильно разозлился на него. Он приказал привязать его к диким мулам и пустить их восвояси. Животные тащили святого по камням, растерзав его тело. Вследствие этого праведник умер. На месте его смерти забил ключ родниковой воды, которая оказалась целебной, поэтому многим помогла получить исцеление.


Традиции, приметы и запреты 12 января 2023 года

Согласно традициям 12 января принято ходить в гости, угощать друг друга разнообразными лакомствами. По печени и селезенке убитого в этот день животного в старину предсказывали, какой будет погода зимой. Если органы были гладкими, то зима морозная ожидается и наоборот.


Запреты в церковные праздники 12 января:

  • под запретом шитье, вязание (считается, что они принесут несчастье тому, кто занимается этими делами);
  • если увидеть на дороге платок в этот день, его категорически запрещено поднимать — беду накликать на себя можно;
  • подарки от чужих людей в этот день также могут принести несчастья и бедствия.

Согласно народным приметам, если 12 января на улице стоит ясная погода, то вскоре наступит оттепель. Если же в этот день идет снег, то лето дождливым будет. Оттепель предсказывает также громкое чириканье воробья. Южный ветер 12 января является признаком урожайного года и теплого лета. Если во сне в ночь на 12 января человек увидел землю — это плохой знак, который обещает смерть. Если же во сне человек с кем-то целуется или вступает в брак, то это предсказывает ссоры в семье.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита
Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита
Российская нефть продолжила дешеветь
Российская нефть продолжила дешеветь
Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и священномученика Зотика
Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и
Продавец поддельной парфюмерии пытался дать взятку полицейскому в Иркутске
Продавец поддельной парфюмерии пытался дать взятку полицейскому в
До -22 градусов и слабый ветер ожидается в Иркутске 12 января
До -22 градусов и слабый ветер ожидается в Иркутске 12 января
В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети водоснабжения
В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети
Песков заявил об истощении военных запасов Запада
Песков заявил об истощении военных запасов Запада
Опухшая Анастасия Мельникова рассказала об осложнениях после лечения. У звезды "Улиц разбитых фонарей" началась пневмония
Опухшая Анастасия Мельникова рассказала об осложнениях после лечения.
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании
Удобно устроился: кот и молоко
Удобно устроился: кот и молоко
Певица Слава оправдалась за совместный отдых с мужем
Певица Слава оправдалась за совместный отдых с мужем
Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента

Топ на сегодня

«АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России автоконцернов
«АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России
Экономика Азербайджана рекордно выросла
Экономика Азербайджана рекордно выросла
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
В России стартует новый сезон проекта по цифровой безопасности для школьников
В России стартует новый сезон проекта по цифровой безопасности для
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину

Еще по теме

Анисьин день 12 января 2018 года: что это за праздник, как он отмечается, приметы этого дня, народные традиции, обычаи, история
Анисьин день 12 января 2019 года: что это за праздник, как его нужно отмечать, традиции, народные обряды, приметы и поверья этого дня, его история
16 января 2018 года Гордеев день (День памяти святых Гордия и Малахии): что это за праздник, как он отмечается, приметы этого дня, традиции празднования, обряды, история
Татьянин день 25 января 2018 года: что разрешено и что запрещено делать