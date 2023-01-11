. Церковный праздник 12 января 2023 года: день памяти святой Анисии и священномученика Зотика

В православная церковь 12 января 2023 года чтит память мученицы Анисии Солунской и священномученика Зотика. С этими праздниками связаны некоторые традиции и запреты. А приметы подскажут, какой будет погода в ближайшее время.

День памяти мученицы Анисии Солунской

Великомученица Анисия жила в г. Солуни во времена правления императора Максимиана. Святую Анисию родители воспитали благочестиво и праведно. Даже после их смерти она свято чтила веру в Христа, соблюдала пост и беспрестанно молилась. В период гонений христиан император Максимиан издал жестокий указ, согласно которому каждый мог убить христианина и за это ему не будет никакого наказания.





Как-то раз святая Анисия направлялась в храм помолиться, когда ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, который устроили язычники. Верующая была непреклонна и отказывалась от его предложения.

Когда воин попытался снять с ее головы капюшон, она оттолкнула его и плюнула ему в лицо. При этом Анисия высказала ему недовольство и указала на то, что Иисус сохранит ее. После этого воин пронзил Анисию мечом. Христиане похоронили тело праведницы за городом со всеми почестями, а со временем воздвигли над ее могилой молитвенный дом.

День памяти священномученика Зотика, пресвитера, сиропитателя

Великомученик Зотик, сиропитатель — родовитый и зажиточный римлянин, который проходил службу у святого Константина Великого. После того как Константинополь признали столицей, Зотик перебрался туда. Однако через некоторое время он принял священный сан и отказался от всяких мирских почестей. Его дом стал приютом для стариков, больных и нищих. Зотик давал им кров и пищу, когда те в них нуждались.





Святой Константин пожаловал Зотику огромную сумму денег, на которые священномученик построил больницу и странноприимный дом. Последний выкупал у солдат больных людей, которых приказывали топить в море, и лечил их.

После смерти святого Константина пост правителя занял его сын Констанций. Он получил сведения, что отец пожаловал Зотику много денег. Он потребовал их назад, так как считал, что праведник купил на них драгоценности.

Когда же Зотик показал ему, куда были потрачены полученные деньги, Констанций сильно разозлился на него. Он приказал привязать его к диким мулам и пустить их восвояси. Животные тащили святого по камням, растерзав его тело. Вследствие этого праведник умер. На месте его смерти забил ключ родниковой воды, которая оказалась целебной, поэтому многим помогла получить исцеление.

Традиции, приметы и запреты 12 января 2023 года

Согласно традициям 12 января принято ходить в гости, угощать друг друга разнообразными лакомствами. По печени и селезенке убитого в этот день животного в старину предсказывали, какой будет погода зимой. Если органы были гладкими, то зима морозная ожидается и наоборот.





Запреты в церковные праздники 12 января:

под запретом шитье, вязание (считается, что они принесут несчастье тому, кто занимается этими делами);

если увидеть на дороге платок в этот день, его категорически запрещено поднимать — беду накликать на себя можно;

подарки от чужих людей в этот день также могут принести несчастья и бедствия.

Согласно народным приметам, если 12 января на улице стоит ясная погода, то вскоре наступит оттепель. Если же в этот день идет снег, то лето дождливым будет. Оттепель предсказывает также громкое чириканье воробья. Южный ветер 12 января является признаком урожайного года и теплого лета. Если во сне в ночь на 12 января человек увидел землю — это плохой знак, который обещает смерть. Если же во сне человек с кем-то целуется или вступает в брак, то это предсказывает ссоры в семье.