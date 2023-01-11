. Чем опасен 20 лунный день 2023 года ?
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Чем опасен 20 лунный день 2023 года ?

Чем опасен 20 лунный день 2023 года ?
Астролог предсказала, чего ждать с 11-12 января.   20-ый лунный день с 21:10 11-ого по 22:26 12-ого. 🔅Время преображения 🔱Символ дня – орёл. 🎂Люди, рождённые в этот лунный день, жертвенны, творческие натуры. Если человек не развивается, то может обладать несносным характером уже с детства. Если такой человек не будет работать над собой, то у него есть все шансы стать диктатором. 💎Камень - яшма. Этот день считается очень благополучным и благоприятным для активных действий и духовного роста, время отбросить все сомнения и совершить важный поступок ради лучшего будущего. Этот период победы над самим собой. Действуйте смело и решительно, не тратьте время на пустяки и не поддавайтесь гордыне и самолюбованию, уделите время своим близким. ✅ Рекомендуемые практики: зрелые отношения. В этот день легко принять важное решение, совершить какой-то поступок и подняться на более высокую ступень, как в духовном развитии, так и в карьере и социальном положении. Но это оправдано лишь в случае, если ваше решение созрело, вы уверены в нём и в себе, так как работали с предыдущими лунными днями. Сегодня нужно быть особенно аккуратными со своим здоровьем, так как болезни, начавшиеся в этот день, бывают долгими и часто переходят в хроническую форму. Очень полезно поголодать или хотя бы отказаться от мяса, а также найти время для физических упражнений. ❌Запрещено: животная пища, экстрасенсорное лечение, нагрузка на зрение, гордыня, высокомерие, злоба. Все это мешает дальнейшему преображению. ⭕️Уязвимые органы: лопатки, брюшина. ⚠️ Знак: Если человек неправильно живёт, то на это укажет онемение шеи. Неправильно использование энергий дня может привести к обморокам, повышению давления, онемению рук и боли в лопатках. 💤Сегодня вечером вы можете заказать сон по своему желанию. Случайный же сон информации не несёт.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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