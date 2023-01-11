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Что за праздник Обрезание Господне, запреты и традиции этого дня

Что за праздник Обрезание Господне, запреты и традиции этого дня

Ежегодно 14 января православные христиане вспоминают большое событие в жизни младенца Иисуса — обрезание. Этот недвунадесятый праздник имеет огромный символический смысл: так Господь первым принял таинство Крещения, но перед тем, во младенчестве, ему сделали обрезание, которое, по иудейским традициям, являлось обрядом очищения. Какие же традиции и обычаи этого дня существуют поныне для христиан? Что нельзя делать 14 января?

Обрезание Господне 2023: суть праздника

Иисус говорил, что явился на землю не для того, чтобы устанавливать законы, а чтобы исполнять законы Бога-отца. А для этого он должен был стать человеком с такой же плотью, как и у всех. Он наглядно на своем примере показал, что можно исполнять все заповеди и жить по совести в согласии духовном и телесном.


А еще Обрезание — это смирение человека и его страстей, отказ от греховного начала во имя вечной жизни. Само собой разумеется, что Иисус не нуждался в этом обряде по своей природе, так как являлся единородным Сыном Божиим. Однако он принял все муки добровольно, тем самым искупив наши грехи.

В Новом Завете обряд обрезания стал заменяться Крещением во имя Отца, Сына и Святого Духа. Христос навсегда утвердил главенство духовного над плотским, отменив болезненное и травматичное действо над младенцами. Сам же он при жизни на земле, среди иудеев, никак не мог его избежать, потому что необрезанному нельзя было стать полноправным членом общества, посещать храм и тем более проповедовать.

Традиции и обычаи праздника

Так как на Руси все христианские праздники тесно переплетались с праздниками народными, то и традиции их тоже соединились. Если следовать церковному обычаю, то день Обрезания Господнего стоит провести так, как и любой православный праздник: посетив службу, помолившись, помогая обездоленным, а также окружив любовью и заботой членов своей семьи.

Но народ 14 января также отмечает Васильев день, гражданский Старый Новый Год. Издавна в этот праздник люди собирались за большим столом, ели вкусно и сытно, приглашали гостей и веселились. В центре стола традиционно — запеченный поросенок.

Незамужние девушки с вечера и ночью гадали на суженого, ведь как раз длятся святки — особое время обрядов и прочих магических действий, на которые церковь дала снисходительное разрешение. А мужчины и мальчишки ходят по домам с засевальными песнями, желая хозяевам достатка, процветания и здоровья. На пол в этот момент нужно просыпать овес, гречиху, пшено — то, что символизирует богатый урожай в будущем году.


Что нельзя делать в день Обрезания Господнего, запреты для христиан

Все большие праздники связаны с соблюдением запретов для всех верующих. Так, 14 января нельзя:

  • поддаваться своим страстям;
  • сквернословить, ругаться;
  • злиться и обижаться, планировать отмщение;
  • отказывать просящим в помощи.

Есть и чисто бытовые запреты:

  • нельзя выносить из дома мусор;
  • запрещено рукодельничать;
  • нельзя давать или брать деньги в долг.
# Общество
По материалам: rsute

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