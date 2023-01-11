. До -22 градусов и слабый ветер ожидается в Иркутске 12 января

12 января в Иркутске ожидается слабый ветер, порывы которого достигнут 10 метров в секунду, столбик термометра опустится до -22 градусов. Ночью пройдет снег, днем без осадков, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В Иркутской области местами небольшой снег. Порывы ветра до 14 метров в секунду. Ночная температура -25…-30 градусов, в южных районах до -25. На севере региона ночью -32…-37, местами до 47 градусов, днём -27…32. На севере Катангского района с 12 по 14 января ожидаются сильные морозы. Ночная температура -52…-57 градусов, дневная -42…-47.