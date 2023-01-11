. Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в бюджете

Жизнь от зарплаты до зарплаты — реалии для многих россиян. Любые непредвиденные траты приводят к опустошению кошелька. Порой даже приходится брать в долг или брать деньги с кредитки. Но выход есть. Эксперт по личным финансам Ольга Чурилова рассказала, как избежать дыры в бюджете и перестать жить деньги от зарплаты до зарплаты. Эти советы помогут каждому независимо от уровня дохода.

Как избежать дыры в бюджете

Финансовая грамотность подразумевает наиболее рациональное использование средств. Возможно, не все готовы заниматься инвестициями. Но некоторые правила обязательны для исполнения, если вы не желаете погрузиться в финансовую яму.

Чтобы избежать дыры в бюджете, нужно тратить меньше, чем зарабатываете. Избитое правило, но не всегда его придерживаются.

Соблазн взять деньги с кредитной карты порой слишком велик. Или происходят непредвиденные ситуации, из-за которых приходится брать в долг или даже оформлять займ. В этом случае стоит побыстрее вернуть деньги.

Как спланировать траты





Грамотное планирование семейного бюджета позволяет более рационально тратить средства. Даже если что-то случится, это не приведет к опустошению кошелька. Полезные советы:

вести дневник доходов и расходов, записывая даже минимальные поступления и траты;

распределить затраты, выделив обязательные в отдельную категорию;

проанализировать расходы и подумать, на чем вы можете сэкономить;

откладывать регулярно на какие-то крупные покупки, причем планировать их минимум за несколько месяцев;

пользоваться акционными предложениями и кэшбеком, не забывать про налоговый вычет;

обязательно закладывать определенную сумму на развлечения и отдых;

какую-то часть дохода откладывать на непредвиденные траты.

Рациональное использование средств требует самодисциплины. Все траты, даже самые незначительные, нужно отслеживать и записывать. Это можно делать в бумажном блокноте, электронных таблицах или мобильном приложении.

Как ходить на шопинг, чтобы избежать дыры в бюджете

В магазин нужно ходить только с составленным списком и не брать ничего лишнего. Специалист также рекомендует отказаться от всех мелких необязательных покупок, например, ежедневного кофе и сладкого перекуса. Порой такие незначительные траты «съедают» до 30% зарплаты.

Особенно тяжело приходится тем, для кого компульсивные покупки являются нормой. С такой пагубной привычкой гораздо легче «продырявить» свой бюджет, особенно в периоды акций и ошеломительных скидок. О них часто объявляют в конце года в День шопинга, 11 ноября, «Черную пятницу», «Киберпонедельник», новогодние распродажи.

Чтобы покупки были действительно выгодными, следует заранее определиться с необходимыми товарами и откладывать на них деньги. А также дать себе обещание не выходить за рамки бюджета ни при каких обстоятельствах.

Новые источники дохода





Частая ошибка тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, — надеяться лишь на нее. Важно найти дополнительные источники дохода. В жизни бывает всякое. В любой момент можно потерять работу, а с ней и средства для существования.

Постоянно ищите дополнительный заработок. Несколько советов, которые помогут найти новый источник дохода:

регулярно проверяйте сайты по поиску труда и откликайтесь на подходящие вакансии, ведь на этих ресурсах выкладывают не только постоянные вакансии, но и разовые проекты;

создайте объявление с перечнем своих услуг и размещайте его на рекламных сайтах, в соцсетях, Телеграм-каналах;

постоянно обучайтесь чему-то новому и повышайте ценник.

Монетизируйте свои навыки и умения. С помощью хобби тоже можно зарабатывать. Рукодельницы могут делать изделия на заказ или создать свой интернет-магазин, где можно продавать собственные шедевры. Главное, найти оптимальный вариант, который не будет мешать основной деятельности.