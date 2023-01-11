. Екатерину Климову без макияжа едва узнали поклонники

44-летнюю актрису Екатерину Климову показала без косметики в домашней обстановке ее подруга Екатерина Вуличенко. Екатерина Климова дружит с Екатериной Вуличенко ещё со студенческой скамьи, когда обе были студентками театрального училища имени Щепкина. С тех пор две звезды российского кино прошли вместе много испытаний и даже успели породниться. В 2015 году Вуличенко стала крестной мамой младшей дочки своей подруги. На днях актрисы воспользовались небольшой паузой в работе и организовали домашнюю вечеринку. В Сети появилось фото, сделанное в разгар встречи. На нем звезды кино позируют в фартуках на кухне рядом с заготовками для вкусного ужина.«Вы как хотите, а у нас сегодня пельмени 🎄💪🏻» — похвасталась Вуличенко. На снимке Климова, как нетрудно заметить, запечатлена в естественном виде. Многим фанатам было трудно узнать актрису без макияжа и привычных сногсшибательных нарядов. Как раз недавно Екатерина блистала на съемках в запоминающемся белом «платье невесты», но на встречу с подругами она пришла в гораздо более простом образе. К тому же фото не обработано специальной программой. «Катюша совсем тут другая, такая домашняя, уютная и обычная», — пишут поклонники. Кстати, Екатерине Климовой в конце января исполнится 45 лет, много лет она поражает публику своей грацией и красотой. Публика недоумевает, как можно оставаться столь красивой и молодой так долго. Звезда утверждает, что никаких особых манипуляций с лицом и телом она не делает, просто регулярно посещает косметолога.