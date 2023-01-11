. Екатерину Варнаву обвинили в алкоголизме

Психолог рассказал о состоянии актрисы Екатерины Варнавы. На днях Екатерина Варнава удивила подписчиков резкой сменой имиджа. На свежих кадрах она продемонстрировала экстремально короткую стрижку. Хотя это, похоже, всё же был парик, многие отмечают, что звезда Comedy Woman в последнее время ведёт себя странно. На фоне провокационных выходок она даже в гриме часто выглядит изможденной. Психолог Андрей Зберовский утверждает, что звезда юмористических шоу на протяжении нескольких лет находилась в депрессивном состоянии, которое пыталась «глушить» алкоголем. Именно в этом, по мнению эксперта, заключаются все проблемы Варнавы.«Поэтому то, что сейчас с ней происходит — это логическое следствие депрессивных состояний, особенно на фоне алкоголя. В этом случае смена образа кардинально не помогает, только наоборот вызывает еще большее отторжение и удивление у общественности», — цитирует врача «Пятый канал». Прошлый год стал одним из самых непростых в жизни телезвезды. В начале весны Варнава тайно вышла замуж за Александра Молочникова, но этот звездный брак не сложился. Вскоре после свадьбы режиссер, по слухам, изменил супруге, а затем решил без неё эмигрировать в США, что поставило окончательную точку в отношениях пары. Как говорят, артистка до сих пор не смогла простить бывшему мужу предательство.