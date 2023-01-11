. Елена Ксенофонтова рассказала о неприятностях, случившихся в новогодние праздники

Звезда «Кухни», 50-летняя актриса Елена Ксенофонтова призналась, что пережила за праздничные дни. Пока одни отдыхали на Мальдивах и нежились на пляже, Елена Ксенофонтова переживала неприятность за неприятностью. Звезда «Кухни» рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в новогодние праздники. Каникулы Елены Ксенофонтовой прошли совсем не так, как она хотела. Актриса подробно рассказала, что пережила за 10 дней. «Сколько ж событий за последнюю неделю... Уход дорогих сердцу людей. Рождество. Болезнь почти всей семьи. Возвращение из долгого странствия родного человека. Новости, от которых выть хочется. День рождения маленькой принцессы. Жизнь сюжетна.Как же хочется обнять всех, согреть. Как же хочется, чтобы больше не болели, не злились, не стреляли, не умирали, не страдали...Как же хочется!..Немножечко тепла вам от меня» — выплеснула эмоции артистка.А ведь казалось, в жизни Елены наступила светлая полоса. Спустя шесть лет после тяжелого развода актриса встретила мужчину, с которым создала семью. «Я сказала «да», — писала звезда кино, делясь свадебным фото с женихом Алексеем Куликовым. Напомним, этот брак для артистки стал третьим по счету. Ранее Ксенофонтова была замужем за Игорем Липатовым, с которым прожила 11 лет. Также она состояла в браке с адвокатом Александром Рыжих — пара рассталась в 2016 году и пять лет судилась за дочь Софью. Кроме того, у Елены есть сын Тимофей от продюсера Ильи Неретина.