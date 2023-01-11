. Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса
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Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса

Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса«Ъ»: франчайзи KFC попросили власти приостановить сделку по продаже российского бизнеса

Франчайзи KFC в России оказались недовольны сделкой по продаже местного бизнеса Yum! Brands и попросили власти приостановить сделку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное владельцами заведений в правительство.

В октябре стало известно, что американская Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России ООО «Смарт сервис ЛТД», которая принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову.

Покупатель будет обязан постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе, они откроются под брендом Rostic’s. Тем не менее российских франчайзи KFC не устроили условия сделки: владельцы заведений должны будут платить «Смарт сервис ЛТД» те же роялти и маркетинговые сборы, что и Yum! Brands.

Как рассказал изданию владелец компании-покупателя Котов, авторы письма — три московских партнера сети. И все они «до сих пор получают доходы».

Как отметил в разговоре с «Ъ» управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, все региональные франчайзи должны будут продолжить платить большие деньги за технологии, которые «неизвестно, как соблюдаются». Он добавил, что у владельцев заведений могут измениться отношения с арендодателями — после ребрендинга рестораны станут стартапом, с которого постараются взять максимальную ставку.

По мнению омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, франчайзинговые выплаты, которые по текущему договору составляют 11 процентов, не должны превышать 5 процентов. Ранее Миронов выражал мнение, что после переименования в Rostic’s сеть потеряет пятую часть клиентов, так как провести ребрендинг во всех ресторанах не получится.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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