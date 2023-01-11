. Французский журналист Боке попросил политическое убежище в России

Французский журналист Адриан Боке попросил российское гражданство и политическое убежище в стране. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Боке освещал российско-украинский конфликт в Донбассе. Кроме того, в марте-апреле 2022 года он побывал на территории Украины и стал свидетелем действий вооруженных сил республики.

«Я попросил политическое убежище и гражданство [России]», — заявил он 11 января.

Между тем, как писала «Парламентская газета», с 26 декабря вступил в силу указ Президента РФ Владимира Путина о порядке подачи заявления, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.

В день получения документа, удостоверяющего личность, жители Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей могут также подать заявление об отказе от гражданства Украины.