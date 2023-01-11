. Гендиректор ТРК «Братск» опровергла задержание сотрудника, якобы подозреваемого в поджоге военкомата

10 января в телеграм-каналах появилась информация о том, что по подозрению в поджоге военкомата в Братске задержан сотрудник телерадиокомпании «Братск». Ситуацию в телеграм-канале прокомментировала генеральный директор ТРК «Братск» Анастасия Шинкаренко.

«Добрый день всем, кто разрывает сегодня телефоны редакций и отделов Телерадиокомпании „Братск“ по поводу появившейся информации „о поджоге военкомата“. Вижу, что и в социальных сетях многие не брезгуют хайпануть на теме СМИ и специальной военной операции, разнося сплетни иногентов. Довожу до вашего сведения, что, во-первых, все сотрудники ТРК „Братск“ находятся на своих рабочих местах. Очень прошу не отрывать их от работы и не беспокоить бесконечными звонками и вопросами. Во-вторых, всю интересующую информацию о пожаре в военкомате нужно запрашивать в правоохранительных органах. А не строить домыслы и провокации. И, в третьих, официально заявляю, что муниципальная телерадиокомпания „Братск“ всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать политику президента России и проведение специальной военной операции», — написала Анастасия Шинкаренко.

Гендиректор ТРК добавила, что журналисты компании рассказывают в своих новостях о военнослужащих, мобилизованных, сборе гуманитарной помощи. «Каждый россиянин и братчанин меня поймет», — отметила Анастасия Шинкаренко.

Военкомат в Братске на улице Рябиновой горел ночью 9 января. Причина пожара неизвестна, официальных комментариев от правоохранительных органов и МЧС нет.