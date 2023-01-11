. Художница изобразила недовольных принцесс Диснея, показав, что даже сказочные красавицы могут быть не в духе

Диснеевские принцессы — красавицы из сказок, которых мы привыкли видеть почти всегда улыбающимися и милыми. Но художница Luz Tapia Art решила, что они — тоже люди, которые время от времени могут быть не в духе. Поэтому девушка нарисовала целую серию работ, посвящённую недовольным героиням мультфильмов. Теперь на замену их очаровательной улыбки пришли гримасы и раздражённый вид. Но у кого не бывает неудачных дней, когда очень хочется побыть злюкой, не так ли?

Ох, уж эти ранние подъёмы в жизни Золушки

Рапунцель как никто другой знает, каково это — ухаживать за длинными волосами

Осторожно! Уставший вид Рапунцель может усилить ваше желание обрезать себе каре как можно скорее!

Недовольная Кида

Белоснежка, которой точно не в радость эта уборка

Осуждающее выражение лица от Покахонтас

Енот Мико тоже не отстаёт и показывает свой характер!

Раздражённая Аврора

Злая Жизель

Задумчивая Тиана

А ведь при этом голова каждого занята своими мыслями. Кто-то о счетах в ресторанах думает, а другой о заветном поцелуе мечтает.

Кто-то разбудил зверя в Белль

Ледяной взгляд от Мулан

Иногда не надо лишних криков или действий, чтобы понять, что сегодня человек не в самом лучшем расположении духа. Порой хватает одного лишь взгляда, который всё расскажет без слов.

Заскучавшая Ариэль

Обиженка-Жасмин

Здесь вы можете взглянуть на работы от художницы, которая представила, как бы выглядели известные диснеевские принцессы, если бы их внешность была более реалистичной.