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Художница изобразила недовольных принцесс Диснея, показав, что даже сказочные красавицы могут быть не в духе

Художница изобразила недовольных принцесс Диснея, показав, что даже сказочные красавицы могут быть не в духе

Диснеевские принцессы — красавицы из сказок, которых мы привыкли видеть почти всегда улыбающимися и милыми. Но художница Luz Tapia Art решила, что они — тоже люди, которые время от времени могут быть не в духе. Поэтому девушка нарисовала целую серию работ, посвящённую недовольным героиням мультфильмов. Теперь на замену их очаровательной улыбки пришли гримасы и раздражённый вид. Но у кого не бывает неудачных дней, когда очень хочется побыть злюкой, не так ли?

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Здесь вы можете взглянуть на работы от художницы, которая представила, как бы выглядели известные диснеевские принцессы, если бы их внешность была более реалистичной.

# Интересное
По материалам: twizz

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